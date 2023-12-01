مصدر من حماس لـ"فرانس برس": الحركة مستعدة لتمديد الهدنة مع إسرائيل

أكد مصدر مقرب من حماس لوكالة "فرانس برس" استعداد الحركة لتمديد الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر الجمعة.

واوضح المصدر إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى"، مضيفا "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".