وزيرة الخزانة الاميركية: الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية

اشار وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الى إنها "تعتقد بأن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية للقضاء على التوقعات التضخمية، وإنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق "هبوط سلس". والهبوط السلس هو الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود.

وأبلغت يلين الصحفيين بعد كلمة ألقتها في مصنع لمعالجة الليثيوم في ولاية نورث كارولاينا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كان يضطر أحيانا في الماضي إلى تشديد السياسة النقدية لمنع التضخم من أن يصبح متأصلا في مفاصل الاقتصاد لدرجة أنه يتسبب في الركود.

واوضحت: "لسنا بحاجة لذلك الآن. أعتقد بأن هناك علامات جيدة للغاية تشير إلى أننا سنحقق هذا الهبوط السلس مع استقرار معدلات البطالة بشكل أو بآخر.. وتباطؤ النمو إلى مستوى مستدام. أعتقد بأننا في هذه المرحلة".