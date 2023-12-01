واشنطن تدعو الى تمديد الهدنة في قطاع غزة

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وشدد بلينكن على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط (قطاع) غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران".

وطالب المسؤول الأمريكي إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين، قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما (...) نريد يوما ثامنا وأكثر".

وقال إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الحكومةالإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك.

وأضاف بلينكن قائلا "إسرائيل لديها واحد من أكثر الجيوش تطورا في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".

وسمحت الهدنة خلال ستة أيام منذ بدء سريانها الجمعة الماضي، بإطلاق سراح 70 رهينة إسرائيلية و210 معتقلين فلسطينيين.