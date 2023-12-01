وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلنت المتحدثة باسم وكالة الاتصالات التي تمثل شركته الاستشارية «كيسنجر أسوشيتس»، في بيان، أمس، وفاة كيسنجر، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأميركية في منزله في ولاية كونيتيكت.

ويعد كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المتخصص في الدبلوماسية السرية، شخصية مميزة في السياسة الأميركية.

وتوالت ردود الفعل في الولايات المتحدة حول وفاة كيسنجر، إذ قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، في بيان، إن «الولايات المتحدة فقدت أحد أكثر الأصوات تميزاً التي يمكن الاعتماد عليها في الشؤون الخارجية».

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية فقد تم تعيين كيسنجر وزيراً للخارجية من قبل الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في الفترة من 23 سبتمبر 1973 إلى 20 يناير 1977 وفي الوقت ذاته شغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي ليكون بذلك أول شخص في تاريخ البلاد يشغل هذين المنصبين الكبيرين في الإدارة الأميركية.

وخدم كيسنجر في الجيش الأميركي ثم التحق بجامعة هارفارد التي حصل منها على شهادة البكالوريوس عام 1950 وشهادة الدكتوراه عام 1954.