ضبط 10 إرهابيين في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية توقيف 10 عناصر إرهابية خلال حملة أمنية قامت بها قوات الأمن بمحافظة القصرين فجر أمس. وأكدت السلطات الأمنية أن «هذه العملية تأتي إثر مداهمات لعدد من المنازل يختبئون بها في الجهة»، مضيفة أن «المفتش عنهم مطلوبون للقضاء التونسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومتورطون في أعمال إرهابية».

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت السلطات التونسية القبض عن 7 إرهابيين بمناطق متفرقة في العاصمة وضواحيها.

وكثفت السلطات التونسية مؤخراً عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المنتظر أن تجرى في 24 ديسمبر الحالي.

كما تأتي حملة تعقب العناصر الإرهابية إثر هروب 5 إرهابيين في بداية شهر نوفمبر الماضي من سجن «المرناقية» غربي العاصمة.

وفي 25 أكتوبر الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على 12 عنصراً بمحافظة «زغوان» شمال شرقي البلاد، بتهمة تكوين خلية إرهابية. وشهدت تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم.