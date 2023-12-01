شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج تُنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة في الخارج، استعداداتها على مستوى العالم والتنسيق وتجهيز الاتوبيسات لنقل المواطنين والدعاية الكاملة حول السفارات.

ويجرى الدكتور راغب مصطفي، رئيس الحملة في الخارج، جولة في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعدد من الدول في اليوم الأول والثاني والثالث للانتخابات، بعد أن التقت الحملة أمس السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، وتم التنسيق والاطمئنان على جاهزيه قاعة تابعة لأرض المعارض في مشرف، لاستقبال المواطنين من الساعه 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

وأنهت حملة الدكتور عبد السند يمامة في الخارج كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الناخبين وتيسير عملية الانتخابات.