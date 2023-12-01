الخارجية القطرية: الإفراج عن 8 رهائن في غزة بينهم حملة جنسية مزدوجة مكسيكية وروسية وأورغوانية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة الرهائن الثماني الذين أفرجت عنهم حركة "حماس" الخميس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، لقاء إفراج إسرائيل عن 30 من المعتقلين الفلسطينيين.

واوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس" إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، اوروغوانية، تمّ تسليمهم للصليب الأحمر"، مضيفا "تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء". وأوضح "تمّ احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة".