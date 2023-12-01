شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محكمة في لاهاي يوم الخميس، إن محكمة جزئية ستنظر يوم الاثنين المقبل، في قضية ضد الدولة الهولندية، رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة (إف-35) إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب في غزة.

وتقول المنظمات، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا، إن "هولندا تسهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني يرتكبها الاحتلال في غزة"، من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الصراع.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية، إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة.

انتهاك القانون الدولي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة (إن.آر.سي) الهولندية عن مصادر حكومية القول إن هولندا سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات (إف-35) الإسرائيلية، على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.

وحتى بدء الهدنة الحالية، ظلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، تقصف قطاع غزة لمدة 7 أسابيع، وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 15 ألف من سكان غزة قُتلوا منذ ذلك الحين.

وأبدى العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، نظرًا إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين.