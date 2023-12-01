نشرة التوك شو.. أزمة السكر ومصير المباني القديمة للوزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- متحدث الوزراء يكشف مصير المباني القديمة للوزارات

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير المباني القديمة للوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "أون" إن كل الوزارات انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا داعي لوجود موظفين داخل المباني القديمة للوزارات.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجهت بإغلاق تلك المباني لحين انتهاء خطط استغلالها، مضيفًا:"ستغلق المباني القديمة تماما والعمل كله سيكون من العاصمة الإدارية الجديدة.

- متحدث الوزراء: أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبًا

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبًا، والحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.

وقال "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون"، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎.

- ممارسات احتكارية.. متحدث الوزراء يكشف سبب أزمة السكر وسبل حلها

عقب المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أزمة السكر بعد الارتفاع الجنوني في أسعاره ووصوله إلى 50 جنيهًا.

وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية onمساء الخميس، إن الممارسات الاحتكارية غير المنضبطة في الأسواق من بعض الأفراد تسببت في هذه الأزمة، مؤكدًا أن السكر متاح ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره وندرس كافة التوصيات لمواجهة الأزمة.

وعن حلول تلك الأزمة، قال متحدث الحكومة، المطلوب الآن السيطرة على هذه الممارسات الاحتكارية خاصة أنه موجود ومتاح في المنظومة التموينية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ضبط الأسواق والأسعار ستعرض توصياتها لرئيس الوزراء.

وتابع:"احنا أمام سوق ونتدخل من أجل ضبط الأسعار، خاصة أن خاصة أن هناك البعض الذين يقومون بممارسات احتكارية تسببت في الأزمة الحالية".

- الديب: عملية ٧ أكتوبر أوقفت المخططات التى كانت تحاك بالمنطقة العربية

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل له لتحقيقه، مبينًا أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

وأضاف "الديب"، خلال لقائه عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، منوهًا أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.

- مصطفى بكري: حماس حركة وطنية.. وإسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر وقطر تلعبان محوريادورا محوريا في عملية استمرار الهدنة بغزة.

وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، كل شخص يعلم أن موقف القاهرة هو السعي لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، وإقرار وقف مستدام للنار»، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع بكري :ما حدث يؤكد فشل إسرائيل التام في تحقيق أهدافها على أرض غزة، رغم ما ارتكبته من جرائم، ووفقا للصحف الإسرائيلية اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود ألف جندي مصاب غير القتلي ،مبينا أن حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، ومن يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة، هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، من يختلف على أي فرد من المقاومة يعلم أنه يناصر العدو ويتجرأ على الحقيقة ويخون، هذه جريمة لا تختلف عن جريمة العدو.

- مدير أكاديمية ناصر: القضاء على العملاء بغزة سر نجاح حماس

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر عبارة عن فشل استخباري إسرائيلي كبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن نجاح حماس في القضاء على منظومة الجواسيس داخل قطاع غزة بمثابة 99% من نجاحها، لأن مهما تطورت الوسائل السيبرانية يبقى الفرد الجاسوس هو الأخطر في الحروب

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية، أن حماس نقلت على القضاء على منظومة الجواسيس داخل غزة، لذلك اختفت العمليات التي كانت تستهدف غزة أيام شارون على سبيل المثال.

وأضاف مدير أكاديمية ناصر العسكرية "على سبيل المثال لو تحدثنا عما فعله العملاء في تاريخ مصر سنذكر الكثير، مصر دولة تغير تاريخها من النقيض للنقيض بسبب حفنة من العملاء والخونة"، مردفا "قبل 1517 هاجم السلطان العثماني سليم الأول الشام".

- متحدث الوزراء يكشف سبب أزمة السكر وسبل حلها

عقب المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أزمة السكر بعد الارتفاع الجنوني في أسعاره ووصوله إلى 50 جنيهًا.

وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on" مساء الخميس، إن الممارسات الاحتكارية غير المنضبطة في الأسواق من بعض الأفراد تسببت في هذه الأزمة هو ممارسات احتكارية غير منضبطة في الأسواق، مؤكدًا أن السكر متاح ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره وندرس كافة التوصيات لمواجهة الأزمة.

وعن حلول تلك الأزمة، قال متحدث الحكومة، "المطلوب الآن السيطرة على هذه الممارسات الاحتكارية خاصة أنه موجود ومتاح في المنظومة التموينية"، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ضبط الأسواق والأسعار ستعرض توصياتها لرئيس الوزراء، موضحًا أنه سيتم صياغة الموضوع بشكل جدي.

وأشار المستشار سامح الخشن: "إحنا أمام سوق ونتدخل من أجل ضبط الأسعار، خاصة أن خاصة أن هناك البعض الذين يقومون بممارسات احتكارية تسببت في الأزمة الحالية".