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انطلاق عملية تصويت المصريين بالصين بالسفارة ببكين

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين-أ ش أ:


فتحت سفارة مصر ببكين أبوابها صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للعاصمة الصينية أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الخارج.
وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية بالعاصمة الصينية حتى الساعة التاسعة مساء ( بتوقيت بكين).
وكانت السفارة المصرية ببكين قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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