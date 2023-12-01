اخبار العالم

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور-أ ش أ:
بدأت سفارة مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي لماليزيا) في استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وكانت السفارة المصرية بماليزيا قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج -سواء كان مقيماً أو زائراً لفترة وجيزة- أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا