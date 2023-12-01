بعد إضافة الدرج العظيم لمسار الزيارة.. ماذا يجد الزائر بالمتحف المصري الكبير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

يفتح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير أبوابه للجمهور اليوم الجمعة، لأول مرة، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمتحف.

والدرج العظيم بمثابة طريق صاعد، ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء، لتمهيد بناء معابدهم، وأهراماتهم.

وهو يضم مجموعة من التماثيل الضخمة، ويركز سيناريو العرض المتحفى للدرج العظيم، على الملوك والآلهة.

وفيما يلي ننشر الأماكن المتاحة للجمهور وماذا يجد الزائر للمتحف الكبير بعد إضافة الدرج العظيم لمسار الزيارة.

الجزء المسموح به بالزيارة هو المتعلق بالخدمات التجارية، والذى يوجد على جهة اليمين عند دخولك من البوابة الخاصة بالمتحف

بعد مرور الزائر من البوابة الإلكترونية الخارجية، يرى أول قطعة أثرية في الهواء الطلق، وهى مسلة رمسيس الثانى أو أول مسلة معلقة فى العالم، لأن تلك المسلة يستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وفور دخول الزائر من بوابة المتحف الداخلية يكون فى استقباله من الجهة اليمنى، الملك رمسيس الثانى، وبمحيطة عمود النصر للملك مرنبتاح إلى جانب تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمى.

وإذا أكملت السير ستجد على يمينك المنطقة التجارية التي تضم عددا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا.

كما ستجد على الجهة اليسري الدرج العظيم والذى الطريق المؤدى لقاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون ومنه إلى باقى قاعات المتحف.

ويمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترا، ويرتفع 24 مترا، وعرضه 85 مترا، في الأسفل، و17 مترا في الأعلى.

ويضم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير العديد من القطع الاثرية الثقيلة وأبرزها تمثال لرأس بسماتيك الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال للملك سنوسرت وهو أول مستقبل لزوار المتحف.

ويشمل حوالى 72 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحوي مجموعة أكثر من رائعة تحاكي عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.

وتبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المتحف الكبير لزيارة الدرج العظيم 150 جنيها للمصري، و75 جنيها للطالب المصري ولمن يزيد على الـ60 عامًا.

أما الأجنبي فيصل سعر التذكرة إلى 1000 جنيه، بينما يصل سعر التذكرة للطالب الأجنبي ولمن يزيد عمره على الـ60 عامًا من الأجانب إلى 500 جنيه.