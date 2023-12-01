الإيسيسكو تقدم دعماً مالياً لطلاب فلسطين في المغرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-03 11:37:54Z | | 4ú

الخليج 365_واس

في إطار احتفائها باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، استقبلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمقرها في الرباط، أكثر من مئة شاب وفتاة من الطلاب الفلسطينيين الدارسين بعدد من الجامعات المغربية، حيث تم الإعلان عن مبادرة المنظمة تقديم منحة مالية لهؤلاء الطلاب، دعماً لهم في ظل الظروف التي تتعرض لها أسرهم في فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعرب المدير العام للمنظمة الدكتور سالم المالك, في كملته خلال اللقاء مع الطلاب الفلسطينيين، عن تضامن المنظمة معهم، لما يمثلونه من رمزية للقضية الفلسطينية وما شهدته ولاتزال من تضحيات وشرف، مشيراً إلى أن الإيسيسكو بجميع قياداتها وموظفيها تشاطر الطلبة مشاعر العزاء في من فقدوهم من أحباب.

ودعا الطلاب الفلسطينيين إلى التسلح بالعلم وخوض معركة البناء بكل حيوية وإرادة لما تمثله من شرف، مؤكداً أن الشباب والأطفال في فلسطين قادرون على مواصلة كتابة تاريخ تسوده العزة، وتتسامى فيه البطولات والتضحيات، رغم ما تمر به بلادهم من أحداث عصيبة.