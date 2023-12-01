إطلاق سراح 30 فلسطينياً مقابل 10 رهائن في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينياً مقابل 10 رهائن في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما أمس في القائمة.

وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري، في منشور على موقع «إكس»، أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصراً وسبع نساء، في حين أن الإسرائيليين الثمانية الذين أُطلق سراحهم ضمن الاتفاق هم قاصران وست نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروغواي.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ست رهائن إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء أمس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الإنسانية.

وجاء إطلاق سراح الرهائن في أعقاب إطلاق سراح امرأتين، إحداهما مواطنة فرنسية إسرائيلية، في وقت سابق.