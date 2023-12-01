الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يوم جديد من العمليات العسكرية تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الجمعة، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض. الجيش الأوكراني من جهته يواجه الدب الروسي مدعوماً بالأسلحة الغربية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد.

جاء هذا بعد جولة قام بها زيلينسكي على مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا، واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام.

وذكر زيلينسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات.

وقال زيلينسكي في خطاب مسائي “في جميع القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى تعزيز، يجب أن يكون هناك سرعة في بناء التحصينات”.

وتحقق روسيا تقدما بطيئا في محاولتها تأمين كامل منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لكنها عززت هجماتها في عدة أماكن.

وقامت القوات الروسية ببناء تحصينات قوية وزرعت ألغاما في الخليج 365 التي سيطرت عليها منذ تدفقها عبر الحدود في فبراير 2022 وفقا لـ “العربية”.

وكانت تلك الدفاعات عاملا رئيسيا في عرقلة الهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ يونيو.