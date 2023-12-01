القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس وإصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالأغوار

أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري المسلح لحركة "حماس"، الخميس، مسؤوليتها عن عملية مدينة القدس التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين، في ظل حرب إسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان، نشرته عبر تطبيق تليجرام: "نعلن مسؤوليتنا الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس".



وأضافت: "نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما: الشهيد القسامي مراد محمد نمر (38 عامًا)، والشهيد القسامي إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر (بالقدس الشرقية)".



وتابعت: "هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".



من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية القدس، وقالت إنها "تدل أن خيارات المقاومة مفتوحة ومتعددة، وأن موانع العدو لن تحمي أمنه".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عبر بيان الخميس، أن "مسلحين فلسطينيين وصلا بسيارة إلى تقاطع جفعات شاؤول وأطلقا النار على إسرائيليين في محطة للحافلات، وقد تم تحييدهما على يد أفراد الأمن المدني".



وفيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية أن الهجوم "أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين".قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن من بين القتلى الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أسدود.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن المنفذين فلسطينيان من سكان قرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة، وإنهما سجينان سابقان لدى سلطات الاحتلال، وأكدت انتماءهما لحركة حماس.



وداهمت شرطة الاحتلال منزل منفذي عملية القدس صباح اليوم، مراد نمر (38 عاما)، وشقيقه إبراهيم نمر (30 عاما)، في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.



وقالت الشرطة في بيان ، إنها داهمت منزلي المنفذين في بلدة صور باهر بعد وقت قصير من العملية، مضيفة أنها "اعتقلت 6 من أفراد العائلة بمن فيهم إخوتهما ووالداهما".



وتابعت: "تمّت إحالة جميع المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى التحقيق بوحدة مكافحة الجريمة في القدس، وجهاز الأمن العام، بهدف التحقق من مدى تورّطهم بأي شكل من الأشكال في الهجوم".



وبفارق ساعات عن عملية القدس المحتلة، دهس فلسطيني بسيارته جنديين إسرائيليين قرب حاجز عسكري في الأغوار. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين من قوات الاحتياط بجروح طفيفة في عملية الدهس.



من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب كارم بني عودة (25 عاما) من بلدة طمون في طوباس شمالي الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول