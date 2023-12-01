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أعداد كبيرة من المصريين بالسعودية في الطريق للتصويت في انتخابات الرئاسة

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت قوافل المصريين بالسعوديه فى التوجه إلى مقار  اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة وذلك منذ الصباح الباكر للإدلاء أصواتهم فى الإنتخابات الرئاسيه عبر ٤٢ لجنة فرعية.
كانت السفارة المصريه بالمملكه قد انتهت من الإستعداد للعمليه الانتخابيه  وسط تجهيزات و تسهيلات كبيرة  وذلك بمساعدة  وزارة الداخلية ممثلة في أمن السفارات في تأمين مقر اللجان من الخارج وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين. 
بدأ المصريون بالسعودية في التوافد المستمر فى الساعات الأولى وسط توقعات  بزيادة الاعداد بعد صلاة الجمعة بوصول عدد من الحافلات من بعض المدن والمناطق البعيدة عن الرياض وجدة التي يخصصها بعض ابناء الجالية في هذه المناطق. 
كانت أولى القوافل  والحافلات قد تحركت من القصيم يحمل فيها الناخبون  علم مصر  ، كما تحركت حافلات اخرى من مختلف المناطق.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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