الصليب الأحمر يؤكد إطلاق سراح 19 سجينا فلسطينيا



ياسر رشاد - القاهرة - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إنها ساعدت في إطلاق سراح ونقل 19 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية إلى رام الله.

وعادة ما يشمل العدد الذي تعلنه اللجنة فقط أولئك الذين تكون المنظمة مسؤولة بشكل مباشر عن إطلاق سراحهم.

والمنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا مكلفة بالإفراج عن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس التي انتهت اليوم.

في اليوم الـ56 من الحرب الإسرائيلية على غزة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع.

ومع دخول الساعة السابعة صباحا، حلق الطائرات الإسرائيلية في أجواء غزة، بينما أطلق المدفعية عدد من القذائف باتجاه مناطق بمدينة غزة.

ونفذت بان طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال استهدفت شرقي بلدة عبسان شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة أبو اسكندر شمال غربي مدينة غزة.

ودارت اشتباكات بين قوات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في محور شمال غرب غزة.

وشهدت الساعات الأخيرة انتهاء تبادل الأسرى، بإفراج الاحتلال عن 30 أسيرا فلسطينيا من بينهم 8 أسيرات من أراضي 48 و22 طفلا، وذلك بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 8 أسرى من غزة.

وكانت وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت قبل انتهاء الهدنة بساعات، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن حماس وإسرائيل قد توصلتا لاتفاق بشأن يوم هدنة إضافي، إلا أن أيا من الجانبين لم يعلن عن ذلك.