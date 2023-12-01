بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالسفارة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المصريون فى السعودية فى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك عبر 42 لجنه فرعيه.



كانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين، إضافة إلي القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل التابلت ، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأي بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمه للعملية الانتخابية.

وقام بعض أفراد الجاليه بتوفير الحافلات اللازمه لنقل الناخبين إلى مقر لجنتي الرياض وجدة، تضمنت التعليمات شروط للتصويت منها ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلي أو جوازات السفر المميكنة وعدم حمل الهواتف والحقائب لتسهيل عملية التصويت.