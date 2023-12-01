أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى".
وكشفت قناة "الجزيرة" عن سقوط 32 قتيلًا في عموم قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء الهدنة.
ويأتي ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف المدنيين ما تسبب بسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، في أنحاء قطاع غزة.
وقد استهدف الجيش الإسرائيلي عدة منازل في خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت غارات إسرائيلية شمالي قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن مقتل المصوّر الصحفي عبد الله درويش في قصف للجيش الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة أكّدت ارتكاب إسرائيل مجازر جديدة وسقوط قتلى وجرحى إثر انتهاء الهدنة بالقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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