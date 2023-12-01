أ ف ب: المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متواصلة مع الوسيطين القطري والمصري

يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.

واكد المصدر لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية".