أسامة حمدان: ما زلنا نسعى للهدنة رغم عودة العدوان والاحتلال والإدارة الأميركبة يتحملان مسؤولية توقفها

شدد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث لقناة "الجزيرة" عقب انتهاء الهدنة، على أنّ "الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه".

ولفت إلى أنّه "علينا أن نصمد ونستمر في مواجهة العدوان وآلته العسكرية"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال والإدارة الأميركية يتحملان مسؤولية توقف الهدنة الموقتة".

وأوضح حمدان أنّ "الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية"، مؤكدًا "أننا سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي"، موضحًا "أننا سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا".