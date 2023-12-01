الرئيس الإسرائيلي وأمير قطر تبادلا التحية على هامش مؤتمر "كوب 28" في الإمارات

تبادل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وأمير قطر تميم بن حمد التحيّة، على هامش مؤتمر المناخ العالمي "كوب 28" الذي يُعقد في الإمارات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي ذلك بعد استئناف الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزّة إثر انتهاء الهدنة الموقتة، وسط تقارير عن استمرار المفاوضات التي تجريها قطر ومصر.
وأمس، التقى الرئيس الإسرائيلي، الموجود في دبي لحضور مؤتمر "كوب 28"، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث طلب هرتسوغ من رئيس الإمارات استخدام "كل ثقله الدبلوماسي للمساعدة في إعادة الأسرى"، بينما أكد بن زايد الحاجة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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