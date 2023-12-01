سرايا القدس: قصفنا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم اسرائيل بحق أبناء شعبنا صباح اليوم

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أنه "قصفنا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا صباح اليوم".

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