أمن الدولة في الشمال تتلف 1300 كيلو من اللبنة والجبنة الفاسدة

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "في إطار متصل بإقفال أمن الدولة في الشمال لمعملٍ للأجبان والألبان وختمه بالشمع الأحمر إلى حين صدور نتائج العيّنات التي أخذتها من المنتوجات، تبيّن في النتائج التي صدرت، أن كل منتوجات المعمل غير مستوفية للشروط الصحيّة وغير صالحة للإستهلاك، ودرجة البكتيريا فيها سوف تسبب حتماً حالات تسمم لدى الإنسان، بحسب إفادة أحد الأطباء الذين أشرفوا على عمليّة الفحص في المختبر".
ولفتت الى انه "بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ، صادرت دوريّة من أمن الدّولة في الشمال منتوجات المعمل تلك، وقامت بإتلاف حوالى 1300 كيلو من اللبنة والجبنة المعدّة للبيع".
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