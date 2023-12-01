يعقوب علّق على زيارة لودريان: لا نرضى ضمانة إلّا لبنان المقاوم القوي

اعتبر رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنّه لم يعرف "إذا كان غباء أو وقاحة أن يحمل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان رسالة أميركية إسرائيليه لتوسيع القرار 1701 لجعل منطقة عازلة منزوعة السلاح من الجانب اللبناني وبوضوح لحماية اسرائيل".

وتساءل: "هل أن الضمانة للبنان تشبه ضمانة فرنسا وأميركا بحماية الاطفال والمدنيين في غزة؟"، مشيرًا إلى أنّ "الاوقح من ذلك استضافة رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ في الامارات وكأن آلاف الشهداء والمجازر لم تحصل".

ولفت يعقول إلى أنّ "أطفال غزة اسقطوا الأنظمة العربية ولا نرضى ضمانة إلا لبنان المقاوم القوي".