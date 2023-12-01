مع انتهاء الهدنة.. إسرائيل تستأنف القتال في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

حلّقت الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة صباح الجمعة، مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، دون صدور أي إعلان رسمي من الوسطاء بشأن تمديدها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استئنافه للقتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، لافتا إلى أن الطائرات الحربية تقصف أهدافا لحركة حماس في جميع أنحاء القطاع الساحلي.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الطائرات الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة، مضيفة أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت تقارير فلسطينية وصول عدد من الاصابات لمستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال القطاع.

وأفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، نقلا عن مصدر سياسي رفيع لم تكشف عن اسمه ، بأن اسرائيل عادت إلى القتال بكل قوة ولا تجري أي مفاوضات لإطلاق سراح محتجزين لدى حماس.