انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع ضباب صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".