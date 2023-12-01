مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية بيد الإدارة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني “محمود الهباش”، أن السلطة الفلسطينية تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإفشال مخطط التهجير.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن السلطة الفلسطينية تكثف كافة جهودها الدبلوماسية مع كافة الحلفاء من أجل إنهاء الاحتلال وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن قرار وقف إطلاق النار في قطا غزة، وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية بيد الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل منذ بداية العدوان على غزة.