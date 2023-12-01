سفير مصر بالسعودية يشكر سلطات المملكة لتسهيل إجراءات انتخابات الرئاسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

قال أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، إن هناك ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية إذ وفروا أكثر من 50 أتوبيس، لينقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية، إلى مقر البعثة، “لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف وعلى مسافات بعيدة، لذا وُفِّرَت الأتوبيسات حتى لا يحمل الناس عناء المواصلات، وهي جهود ذاتية من أبناء الجالية”.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز» المصرية، أن هناك تنظيمًا للمواطنين خارج أسوار السفارة بمساعدة السلطات السعودية، “لذا فإنني أتوجه بالشكر لهم لتسهيل العملية الانتخابية على الجالية، مما يدل على متانة وأخوة الدولية، كما يتوافد أبناء الجالية في فرحة للإدلاء بالأصوات الانتخابية”.

ووجه محمد فاروق عضو الجالية المصرية بالسعودية، الشكر إلى السفير المصري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمعظم الدول العربية والأجنبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.