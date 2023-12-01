اخبار العالم

"شباب الخارج ": الجاليات المصرية ستقدم ملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الخارج ": الجاليات المصرية ستقدم ملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم ، سيقدمون مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية ، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية .

 

وأكد "حسين "  في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية واخري بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد ، لمتابعة عمليات التصويت ، وتقديم التيسيرات اللازمة، لأبناء الجالية وذلك الإقبال بكثافة علي عملية التصويت .

 

واوضح أنه منذ الساعات الأولي لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة ، من قبل أعضاء الاتحاد الذي ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات علي المشاركة في الانتخابات .

 

ودعا رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدوله المصريه.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements