شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب يناشد المصريين بالخارج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف الحصرى في تصريحات صحفية أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطنى، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة 30 يونيو.

وناشد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات خلال الأيام الثلاث المقبلة، وكذلك المصريبن بالداخل في أيام 10-12 ديسمبر، وذلك للقيام بدورهم الوطنى تجاه بلادهم، واستكمال ماتم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح الحصرى، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم بموقف المصريين تجاه التحديات التى تواجه البلاد مؤخرا، ولاسيما فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء، وذلك بإثبات وعيهم لمخططات الخارج، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي كبير في مواجهة تلك التحديات.