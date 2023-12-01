مستشفى في رفح ناشد الفلسطينيين التوجه للمستشفى للتبرع بالدم بعد وصول أعداد كبيرة من الإصابات

ناشد مستشفى أبو يوسف النجار في رفح المواطنين الفلسطينيين التوجه للمستشفى للتبرع بالدم، وذلك بعد وصول أعداد كبيرة من الإصابات جرّاء استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة في قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى".
وكشفت قناة "الجزيرة" عن سقوط 32 قتيلًا في عموم قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء الهدنة.
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