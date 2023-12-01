خارجية قطر: المفاوضات مستمرّة بهدف العودة للهدنة في غزة

عبّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، عن أسفها "الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة".

وأعلنت أنّ "المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرّة بهدف العودة للهدنة وسنفعل ما يلزم للتهدئة".

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى.

وكانت قد حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية إسرائيل مسؤولية "استئناف الحرب والعدوان على غزة، حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين"، مشيرة إلى أنّ "الاحتلال رفض العامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي".