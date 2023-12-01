غادر الوفد الإيراني مقر انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 28 في الامارات احتجاجاً على حضور ممثلين عن إسرائيل.
وكشفت وكالة "إرنا" الإيرانية إن "وزير الطاقة الإيراني علي أکبر محرابیان يرأس وفداً إلى مؤتمر التغير المناخي الدولي (كوب 28) في الإمارات، ونقلت عنه قوله، قبيل مغادرة قاعة المؤتمر، إن "التقديرات أشارت إلى احتمال عدم حضور عدد لافت من ممثلي الدول المدعوة لهذا الاجتماع، بمن فيهم ممثلو الكيان الصهيوني".
و اكد محرابيان، أثناء مغادرته ان "ايران تعتبر الوجود السياسي والمتحيز للكيان الصهيوني والسعي لتحقيق أهداف غير ذات صلة في مؤتمر الأمم المتحدة حول مناخ يتعارض مع أهداف هذا المؤتمر، واحتجاجاً عليه، نغادر مكان انعقاد المؤتمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الايراني غادر قمة المناخ في الامارات احتجاجاً على مشاركة ممثلين من إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.