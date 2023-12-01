الوفد الايراني غادر قمة المناخ في الامارات احتجاجاً على مشاركة ممثلين من إسرائيل

غادر الوفد الإيراني مقر انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 28 في الامارات احتجاجاً على حضور ممثلين عن إسرائيل.

وكشفت وكالة "إرنا" الإيرانية إن "وزير الطاقة الإيراني علي أکبر محرابیان يرأس وفداً إلى مؤتمر التغير المناخي الدولي (كوب 28) في الإمارات، ونقلت عنه قوله، قبيل مغادرة قاعة المؤتمر، إن "التقديرات أشارت إلى احتمال عدم حضور عدد لافت من ممثلي الدول المدعوة لهذا الاجتماع، بمن فيهم ممثلو الكيان الصهيوني".

و اكد محرابيان، أثناء مغادرته ان "ايران تعتبر الوجود السياسي والمتحيز للكيان الصهيوني والسعي لتحقيق أهداف غير ذات صلة في مؤتمر الأمم المتحدة حول مناخ يتعارض مع أهداف هذا المؤتمر، واحتجاجاً عليه، نغادر مكان انعقاد المؤتمر".