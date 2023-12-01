"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود وآليات العدو المتمركزة في محور نتساريم

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف تجمّع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل"، وفق ما ذكرت في بلاغ لها.
وفي وقت سابق من اليوم، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة الموقتة، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى.
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