اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انه "قصفنا عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين". واكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق "إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ".

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: قصفنا عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.