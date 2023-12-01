الجيش: إحباط محاولة تهريب مقابل شاطئ طرابلس بواسطة مركب على متنه لبنانيان و108 سوريين

أعلنت قيادة الجيش، عن إحباط عملية تهريب بواسطة مركب مقابل شاطىء طرابلس كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش أنّ "بتاريخ 1 كانون الأول الحالي، وفي إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين".