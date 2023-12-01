قوى الأمن: توقيف أفراد من عصابتين نفذتا عمليات لسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في عدة مناطق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف أفراد من عصابتين نفذتا العديد من عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مناطق الشمال وجبل لبنان.

في التفاصيل، أوضح المديرية في بلاغ أنّ "في ‏إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كثرت عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، وأسلاك الإنارة والتوتر العالي في مناطق الشمال، كُلّفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي القيام باستقصاءاتها وتحرياتها لتحديد هويّة أفراد هذه العصابات وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ عصابتين تنشطان في محّلة جبل البداوي، والمنكوبين، والتبانة".