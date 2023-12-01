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الديوان الملكي السعوي يعلن وفاة شقيق الملك سلمان

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد توفي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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