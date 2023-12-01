في أقل من ساعتين.. 36 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة بعد انهيار الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "الجزيرة" بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 36 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل صباح اليوم الجمعة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الواقع الصحي في شمال القطاع مؤلم وكارثي مضيفا أن مستشفيات الجنوب مستنزفة.

وأضاف المتحدث أن الهدنة الانسانية، والتي استمرت لمدة أسبوع، لم تسعف المنظومة الصحية، معربا عن خشيته من فقدان العديد من الأرواح.

وطالب المتحدث المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع، متابعاً: "أولوياتنا تدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وإخراج الجرحى".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية قولها إن اشتباكات قد اندلعت في أكثر من محور في قطاع غزة بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع ولم يتم الإعلان عن تمديدها.

وحمّل أسامه حمدان، القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية توقف الهدنة في قطاع غزة"، مؤكدا أن "الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه".

وفي تصريحات تليفزيونية من بيروت، قال حمدان: "على الفلسطينيين أن يصمدوا ويستمروا في مواجهة العدوان وآلته العسكرية"، معتبرا أن "الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية".

وأكد القيادي في حركة حماس "الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف حمدان: "سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، وسنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا".

وأكد أن "القصف الاسرائيلي يستهدف كل القطاع لكن المقاومة قادرة على إفشال عملياته.. كما أفشلت عملياته في الشمال ستفشلها في الجنوب".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى، لافتة إلى أن "الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونحتاج لتدفق الإمدادات والوقود إلى مستشفيات القطاع".

وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بأن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.