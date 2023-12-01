شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي.. غامبيا رئيسًا لمجلس السلم والأمن في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الإفريقي تولي غامبيا الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لشهر ديسمبر المقبل.

وأوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان، أن جهود غامبيا تركز على إدارة التحديات السياسية في إفريقيا، والتوصل إلى حلول للتحديات الأمنية في القارة.

الوضع الأمني في إفريقيا

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر ديسمبر المقبل، إحاطة بشأن الوضع الأمني في القارة الإفريقية.

وسيتلقى مجلس السلم والأمن الإفريقي آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، فضلًا عن التطورات الأمنية في القارة الإفريقية وبؤر التوتر.