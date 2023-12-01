شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشتاء.. زيلينسكي يسعى إلى تعزيز التحصينات على خط المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسريع بناء الملاجئ والتحصينات على طول كل قطاعات الجبهة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الخميس، إن الأولوية واضحة، وإنه ناقش بناء هذه المرافق مع وزير الدفاع وكبار الضباط العسكريين".

وفي الآونة الأخيرة، أعلن عدد من المراقبين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ويشير التركيز على بناء التحصينات، إلى أن القيادة في كييف تركز الآن على الدفاع، وإضافة إلى المناطق المتنازع عليها في الجبهة.

زيادة تأمين المدارس

ودعا زيلينسكي أيضًا إلى تأمين المدارس بشكل أكبر، قائلًا إنه ينبغي بناء الملاجئ هناك.

وفي هذا السياق، أبلغ زيلينسكي عن زيارة إلى مدرسة في خاركيف، وهي مدينة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة في شرق أوكرانيا، والتي تقع في مبنى السكك الحديدية تحت الأرض.

وتحدث زيلينسكي عن مشروع ناجح، لأن السكك الحديدية تحت الأرض كانت في مأمن من الهجمات الروسية.

ومنذ بداية غزوها واسع النطاق، هاجمت روسيًا مرارًا أهدافًا مدنية في المناطق النائية لأوكرانيا، بطائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ أخرى، واستهداف مرافق إمدادات الطاقة على وجه الخصوص، من أجل حرمان الأوكرانيين من إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة خلال موسم البرد وإضعاف عزيمتهم.