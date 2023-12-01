وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة "سكن كل المصريين" بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى، الموقف التنفيذي لـ5256 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين " محور متوسطي الدخل " بالمدينة.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، بأن المشروع يتكون من عدد 219 عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (100 - 110 - 120 م٢)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة " الداون تاون ".

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، مشيدا بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.

ونوه بأنه تم البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع والتي تشمل (مدارس - حضانات - أسواق تجارية – ملاعب - ..)، وذلك ليتم الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.