الانتخابات الرئاسية.. صحة الإسكندرية تناقش خطة التأمين الطبي للجان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعا مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري المناطق والإدارات الطبية المختلفة لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة كل الإدارات للمشاركة بخطة التأمين الطبي لتشمل الخدمات العلاجية والوقائية والرعايات العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة ضروة التعاون من أجل تيسير عملية اقتراع كبار السن وذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية.

وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت بالانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر.