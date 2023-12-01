محافظ السويس يزور مصابي غزة في المجمع الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:



زار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الأشقاء الفلسطينيين المصابين خلال العدوان على قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج في المجمع الطبي بالسويس بمدينة 24 أكتوبر.

وقدم اللواء صقر الهدايا والورود للمصابين، متمنيا لهم العاجل، ومؤكدًا على الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد.

كما رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحة بالسويس، والعقيد رامي سعد مدير مكتب المحافظ.

وحرص صقر على المرور والاطمئنان على جميع حالات مصابي غزة الذين جرى نقلهم للمجمع الطبي بالسويس لتلقى الرعاية الطبية للمصابين، ووجه المحافظ على تقديم كل الدعم وتوفير كافة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة والمتابعة والرعاية المستمرة لمصابي غزة.

وأكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس تشكيل فريق طبي لخدمة حالات المصابين، بالمجمع الطبي والاستجابة لاحتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم تقديم المعنوي المستمر لهم.

ويأتي ذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

وأكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتورة مدير عام مديرية الصحة بالسويس على التعاون والتنسيق المستمر بينهما من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة السويس في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.