حكومة الاحتلال تزعم انتهاك حماس حقوق الأسرى الإسرائيليين بالتعذيب والانتهاكات الجسدية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زعم إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن حركة حماس تنتهك حقوق الأسرى الإسرائيليين من خلال التعذيب والانتهاكات الجسدية.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن تأمين الإرشادات للأشخاص في غزة للوصول إلى مناطق آمنة، مشيرًا إلى أنهم يبذلون الجهود لتقليص الضحايا بين المدنيين وحددوا أماكن للإخلاء في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل وضعت خريطة للأماكن الآمنة ونحث المواطنين في غزة على التوجه إليها، مطالبًا بأن تسمح حماس للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، ونتوقع من الأمم المتحدة الضغط على حماس.

وأكد أن شمال غزة لا يزال منطقة حرب ونعمل من أجل القضاء على حماس بشكل كامل، فإن هذه الحرب ضد حماس ونحاول أن نحمي النساء والأطفال وإبعادهم عن الخطر.