دعموش: العدو ‏استأنف عدوانه بقرار أميركي والمقاومة في غزة والمنطقة لن تدع الإسرائيلي يُحقق أهدافه

ذكر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أنّ "العدو الصهيوني استأنف عدوانه على غزة بقرار أميركي، هذه الحرب منذ البداية هي حرب أميركا على الشعب الفلسطيني، وكل المواقف الأمريكية ومجريات الأحداث كانت تدل على هذه الحقيقة، وهي أن أميركا ليست مجرد شريك بل هي صاحبة القرار في العدوان، و "إسرائيل" هي أداة تنفذ القرار الأمريكي".
ولفت، خلال خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "المقاومة في غزة وفي كل المنطقة لن تدع الإسرائيلي يحقق أهدافه في هذه الحرب، ولن تسمح بأن تكون يد الأميركي والإسرائيلي هي العليا في المنطقة"، مؤكدًا أنّ "كل جبهة المقاومة في المنطقة مع غزة وإلى جانبها، بينما العدو مُنهك ومحبط وخائب وليس واثقًا من تحقيق أهدافه، والرأي العام العالمي بالإجمال بات ضده وضد عدوانه وعامل الوقت ليس لمصلحته، ويجب أن يعرف العدو أنّ إرادة المقاومة وإمكانية الصمود لديها هي أكبر وأقوى بكثير من إمكانية الصمود لدى جيشه المنهك والعاجز".
وشدد دعموش على أنّه "يجب أن يتحمل الجميع اليوم مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية اتجاه ما يجري في غزة من جرائم ضدّ المدنيين"، مؤكدًا أنّ "بعد استئناف العدوان على غزة يجب أن يقول العالم كلمته وأن تقول الشعوب كلمتها هذه المرة بشكل حاسم، وأن تضغط على الأميركي ليوقف هذه الحرب المجنونة".
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