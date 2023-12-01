دعموش: العدو ‏استأنف عدوانه بقرار أميركي والمقاومة في غزة والمنطقة لن تدع الإسرائيلي يُحقق أهدافه

ذكر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أنّ "العدو ‏الصهيوني ‏استأنف عدوانه على غزة بقرار أميركي، هذه الحرب منذ ‏البداية هي حرب أميركا على ‏الشعب الفلسطيني، وكل المواقف الأمريكية ومجريات ‏الأحداث كانت تدل على هذه الحقيقة، وهي ‏أن أميركا ليست مجرد شريك بل هي ‏صاحبة القرار في العدوان، و "إسرائيل" هي أداة تنفذ القرار ‏الأمريكي".

ولفت، خلال خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "المقاومة في غزة وفي كل المنطقة لن تدع ‏الإسرائيلي يحقق أهدافه في هذه ‏الحرب، ولن تسمح بأن تكون يد الأميركي ‏والإسرائيلي هي العليا في المنطقة"، مؤكدًا أنّ "كل جبهة المقاومة في المنطقة مع غزة وإلى جانبها، بينما العدو مُنهك ‏ومحبط وخائب وليس واثقًا من تحقيق أهدافه، والرأي العام العالمي بالإجمال بات ‏ضده وضد عدوانه وعامل الوقت ليس لمصلحته، ويجب أن يعرف العدو أنّ إرادة ‏المقاومة وإمكانية الصمود لديها هي أكبر وأقوى بكثير من إمكانية الصمود لدى ‏جيشه المنهك والعاجز".

وشدد دعموش على أنّه "يجب أن يتحمل الجميع اليوم مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية اتجاه ما يجري ‏في غزة من ‏جرائم ضدّ المدنيين"، مؤكدًا أنّ "بعد استئناف العدوان على غزة يجب أن يقول العالم كلمته وأن تقول ‏الشعوب كلمتها ‏هذه المرة بشكل حاسم، وأن تضغط على الأميركي ليوقف هذه ‏الحرب المجنونة".