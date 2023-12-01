3 جرحى في حادث سير على طريق الضنية - طرابلس

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض متفرقة وأحدهم بكسر في رجله خلال مروره على الطريق، إثر اصطدام 3 سيارات في بلدة كفرحبو على الطريق التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.
وقد عملت فرق إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف المصاب الأول ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم، في حين تمت معالجة المصابين الآخرين ميدانياً.
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