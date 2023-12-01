أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إلى أنّ "هناك أرزة كبيرة في الديمان انكسر رأسها وكل غصن فيها يحاول أن يكون هو الرأس، وهكذا نحن في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي لسليم: هناك أرزة كبيرة بالديمان انكسر رأسها وكل غصن يحاول أن يكون الرأس وهكذا نحن في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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